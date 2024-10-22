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Владимир Путин встретился с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой
Президент России Владимир Путин встретился с президентом Южно-Африканской республики Сирилом Рамафосой в Казанском Кремле. Встреча прошла в первый день саммита БРИКС, на который прибыли мировые лидеры.
«Сегодня вечером вместе примем участие в церемонии открытия саммита. В текущем году Россия приняла у ЮАР эстафету председательства, и мы выстраивали нашу работу с учетом достигнутых результатов на саммите в ЮАР», – сказал Путин.
Он отметил, что приоритетное внимание уделялось органичной интеграции новых участников в многоуровневую архитектуру БРИКС.
«В тесном контакте с южноафриканскими друзьями работали над согласованием модальности учреждения категории государств-партнеров. Профильные ведомства наших стран взаимодействовали в финансовой сфере в целях расширения использования во взаимных расчетах национальных валют и создания собственной независимой платежной системы», - добавил Путин.
Сегодня в Казани стартует саммит БРИКС, который продлится три дня. Мероприятие начнется с церемонии встречи глав делегаций стран — участниц события, прибывающих на неформальный обед.
Этим утром в столицу Татарстана уже прибыли премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, Президент ЮАР Матамела Сирил Рамафоса и председатель Китая Си Цзиньпин.
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