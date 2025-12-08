news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 8 декабря 2025 20:59

Владимир Путин встретился с делегацией парламентской ассамблеи ОДКБ

Читайте нас в
Телеграм

Президент России Владимир Путин встретился с делегацией парламентской ассамблеи ОДКБ. Об этом сообщают РИА Новости.

В мероприятии приняли участие председатели парламентов России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. Помимо Путина, с российской стороны присутствовал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности, являющаяся военно-политическим союзом, чья деятельность направлена на обеспечение региональной и международной стабильности, укрепление коллективной обороны, защиту суверенитета и территориальной целостности государств-участников. Членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. .

#Владимир Путин #ОДКБ #парламент
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

7 декабря 2025
По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

7 декабря 2025