Президент России Владимир Путин встретился с делегацией парламентской ассамблеи ОДКБ. Об этом сообщают РИА Новости.

В мероприятии приняли участие председатели парламентов России, Белоруссии, Казахстана и Таджикистана. Помимо Путина, с российской стороны присутствовал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

ОДКБ – Организация Договора о коллективной безопасности, являющаяся военно-политическим союзом, чья деятельность направлена на обеспечение региональной и международной стабильности, укрепление коллективной обороны, защиту суверенитета и территориальной целостности государств-участников. Членами ОДКБ являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. .