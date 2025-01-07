Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Владимир Путин встретил Рождество вместе с бойцами СВО и их семьями
Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил Рождество Христова вместе с бойцами СВО, волонтерами, а также их семьями.
Среди них Иван Багров – действующий участник и ветеран СВО, студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.
Вместе с Владимиром Путиным праздник встретили Василий Плохих с женой и детьми, 10-летняя участница актива волонтерского движения «Движения Первых» Ариана Барановская с мамой.
Глава государства посетил рождественское богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.
Пепе сообщает ТАСС, Путин посещает церковные службы в праздник Рождества Христова. С 2000 года он четыре раза встречал Рождество в Санкт-Петербурге, трижды - в Тверской области. В Москве глава государства проводит Рождество в четвертый раз за 25 лет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»