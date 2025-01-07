Президент Российской Федерации Владимир Путин встретил Рождество Христова вместе с бойцами СВО, волонтерами, а также их семьями.

Среди них Иван Багров – действующий участник и ветеран СВО, студент Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Вместе с Владимиром Путиным праздник встретили Василий Плохих с женой и детьми, 10-летняя участница актива волонтерского движения «Движения Первых» Ариана Барановская с мамой.

Глава государства посетил рождественское богослужение в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

Пепе сообщает ТАСС, Путин посещает церковные службы в праздник Рождества Христова. С 2000 года он четыре раза встречал Рождество в Санкт-Петербурге, трижды - в Тверской области. В Москве глава государства проводит Рождество в четвертый раз за 25 лет.