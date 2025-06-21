Владимир Путин возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата

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В день 84-й годовщины начала Великой Отечественной войны, 22 июня, Президент России Владимир Путин примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Мероприятие состоится в Александровском саду в Москве. Помимо этого, глава государства также возложит цветы к памятным знакам городов-героев и к знаку в честь городов, которым присвоено почетное звание «Город воинской славы».

В этот же день Президент встретится с редакторами государственной линейки учебников истории для 5-11 классов общеобразовательных школ и учреждений среднего профессионального образования. В рамках встречи планируется обсудить итоги проделанной работы по обновлению исторического образования, а также рассмотреть перспективы создания новых учебных курсов и их последующее внедрение в образовательный процесс. Напомним, что совершенствование системы образование соответствует целям национального проекта «Молодежь и дети».

9 мая в России отметили 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В своем поздравлении с 80-летием Победы Раис Татарстана Рустам Минниханов отметил, что с каждым годом потомки победителей продолжают сохранять верность памяти о войне.