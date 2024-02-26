Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа

По данным ТАСС, впервые о планах военного ведомства создать два новых военных округа сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в декабре 2022 года. В свою очередь глава государства Владимир Путин заявил 17 декабря прошлого года, что Россия вынуждена создавать Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО.