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Общество 26 февраля 2024 15:59

Владимир Путин воссоздал Московский и Ленинградский военные округа

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Президент Владимир Путин подписал указ, который воссоздает Московский и Ленинградский военные округа. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Кроме того, Президент включил ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в Южный военный округ.

По данным ТАСС, впервые о планах военного ведомства создать два новых военных округа сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии ведомства в декабре 2022 года. В свою очередь глава государства Владимир Путин заявил 17 декабря прошлого года, что Россия вынуждена создавать Ленинградский военный округ из-за вступления Финляндии в НАТО.

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