Владимир Путин во время культурной программы в Бишкеке сыграл на комузе
Президент РФ Владимир Путин, находясь с визитом в Киргизии, сыграл на комузе – киргизском народном музыкальном инструменте. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля.
В ходе неформальных мероприятий в резиденции «Ала-Арча», где вместе с Путиным присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие, прошла небольшая культурная программа, где гостям показали киргизскую юрту и сыграли перед ними на комузе. Президент России заинтересовался инструментом, проверил настройку струн и сыграл несколько нот.
Напомним, что Владимир Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ, который должен состояться 27 ноября. Председателем саммита выступит Киргизия.
Видео телеграм-канала Кремль. Новости