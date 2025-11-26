Владимир Путин во время культурной программы в Бишкеке сыграл на комузе

Скриншот видео телеграм-канала Кремль. Новости

Президент РФ Владимир Путин, находясь с визитом в Киргизии, сыграл на комузе – киргизском народном музыкальном инструменте. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Кремля.

В ходе неформальных мероприятий в резиденции «Ала-Арча», где вместе с Путиным присутствовали президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и другие, прошла небольшая культурная программа, где гостям показали киргизскую юрту и сыграли перед ними на комузе. Президент России заинтересовался инструментом, проверил настройку струн и сыграл несколько нот.

Напомним, что Владимир Путин прибыл в Бишкек на саммит ОДКБ, который должен состояться 27 ноября. Председателем саммита выступит Киргизия.

