Владимир Путин в начале 2022 года проведет онлайн-встречу с итальянским бизнесом

Президент России Владимир Путин встретится с представителями итальянского бизнеса в начале следующего года. Об этом заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на заседании российско-итальянского комитета предпринимателей, сообщает ТАСС.

«Не могу не отметить предстоящие в 2022 году события, которые должны сделать нас еще ближе и, в частности, по нашим экономическим направлениям, экономической повестке. Первое — это очередная встреча Президента России с итальянским бизнесом, которая запланирована на начало следующего года», — подчеркнул министр. Он убежден, что встреча даст дополнительный импульс к развитию кооперации.

Предполагается, что Владимир Путин проведет встречу с представителями итальянского бизнеса в формате видеоконференции. Об этом ранее сообщал посол РФ в Италии Сергей Разов.

В Риме Мантуров проведет совместно с министром иностранных дел Италии Луиджи ди Майо заседание российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству. По его словам, товарооборот между Россией и Италией вновь начал расти. За 9 месяцев нынешнего года он вырос на 43%, до €17 млрд.