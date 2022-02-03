Владимир Путин в Москве встретился с главой Чечни Кадыровым

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу в Москве с Рамзаном Кадыровым, сообщает пресс-служба главы Чечни.

Уточняется, что Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в республике.

«Президент России Владимир Путин провел в Москве рабочую встречу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Р. Кадыров доложил о социально-экономической ситуации в Чеченской Республике», — уточняется в сообщении.

Глава Чечни рассказал Путину, что в непростых условиях пандемии коронавируса республике удается сохранить темпы развития благодаря эффективным мерам, которые принимаются под руководством Президента РФ. Наблюдается устойчивый рост по основным экономическим показателям. До 8% сократилась безработица в регионе, с 2014 года более чем на 27% (с 69,6% до 42,4%) снизился уровень дотационности бюджета республики.

По федеральным проектам «Чистая вода» и «Чистая страна» в 2021 году республика заняла 2-е место, уточнил Кадыров.