Владимир Путин: в Казани мы подтвердили, что БРИКС – это не замкнутый формат

БРИКС открыт для всех, кто разделяет ценности объединения и готов работать над поиском совместных решений. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС.

«В Казани мы подтвердили, что БРИКС – это не замкнутый формат. Он открыт для всех, кто разделяет ценности БРИКС, и его члены готовы работать над поиском совместных решений без диктата извне или попыток навязать кому бы то ни было только узкие подходы», – сказал Путин.

По его словам, БРИКС не может не откликнуться на растущий запрос в мире именно на такое сотрудничество.

«Соответственно, уделили особое внимание проблематике возможного расширения БРИКС через учреждение новой категории – государств-партнеров. В эти дни лидеры делегаций много общались и в неформальной обстановке, проведено множество двусторонних встреч, контактов и бесед, постарались и мы встретиться с лидерами большинства стран-участниц», – отметил глава государства.

Он еще раз поблагодарил всех коллег за то, что приехали в Казань, за их вклад в общую работу. «Полагаю он был весьма весом. На протяжении председательства мы чувствуем поддержку со стороны партнеров. Это важно, тем более что с завершением саммита она не заканчивается», – заключил Путин.