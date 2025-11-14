news_header_top
Общество 14 ноября 2025 19:57

Владимир Путин утвердил новую Стратегию повышения безопасности на дорогах

фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин утвердил Стратегию повышения безопасности дорожного движения. Соответствующий указ был опубликован на сайте правовых актов.

Меры, утвержденные президентом, направлены на увеличение обеспечение безопасности дорожного движения государством. Новый план действий будет действовать до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

Помимо этого, в документе раскрывается текущее состояние безопасности дорожного движения в РФ. В частности, отмечается, что Россия стала одной из стран, которые смогли снизить смертность от ДТП как минимум на 50 процентов.

