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Официальная хроника
5 сентября 2022  21:26

Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом

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Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики страны за рубежом. Указ размещен на портале правовой информации.

«Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления гуманитарной политики РФ», — сказано в документе. 

В указе отмечается, что гуманитарная политика является неотъемлемой частью внешней политики страны. Ее целями являются формирование и укрепление объективного восприятия России в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места нашей страны в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми. 

Согласно документу, национальными интересами РФ в гуманитарной сфере за рубежом являются:

  • защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 
  • ознакомление мировой общественности с историческим и культурным наследием многонационального народа РФ и его достижениями;
  • взаимообогащение культур народов РФ и иностранных государств, в том числе повышение доступности российского и мирового культурного достояния;
  • развитие международного гуманитарного сотрудничества на справедливой, взаимной, открытой и недискриминационной основе.

Также в Концепции перечислены задачи:

  • формирование представления о РФ как о государстве, которое бережно сохраняет свою богатую историю и культурное наследие, традиционные духовно-нравственные ценности;
  • защита, сохранение и продвижение традиций и идеалов, которые присущи Русскому миру;
  • продвижение преимуществ федеративного устройства Российского государства, в котором признается равное достоинство культур всех народов, проживающих на его территории;
  • усиление роли, значения и конкурентоспособности русского языка в современном мире;
  • популяризация отечественных достижений в области культуры, науки, образования, спорта, информационно-коммуникационных технологий и т. д.
#Владимир Путин
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