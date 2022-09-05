Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики России за рубежом

Президент России Владимир Путин утвердил Концепцию гуманитарной политики страны за рубежом. Указ размещен на портале правовой информации.

«Настоящая Концепция представляет собой систему взглядов на цели, задачи, принципы и основные направления гуманитарной политики РФ», — сказано в документе.

В указе отмечается, что гуманитарная политика является неотъемлемой частью внешней политики страны. Ее целями являются формирование и укрепление объективного восприятия России в мире, содействие пониманию исторического пути, роли и места нашей страны в мировой истории и культуре, расширение контактов между людьми.

Согласно документу, национальными интересами РФ в гуманитарной сфере за рубежом являются:

защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей;

ознакомление мировой общественности с историческим и культурным наследием многонационального народа РФ и его достижениями;

взаимообогащение культур народов РФ и иностранных государств, в том числе повышение доступности российского и мирового культурного достояния;

развитие международного гуманитарного сотрудничества на справедливой, взаимной, открытой и недискриминационной основе.

Также в Концепции перечислены задачи: