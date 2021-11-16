Владимир Путин утвердил изменения в составе Госсовета

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, который вносит изменения в состав Государственного совета России. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Президент включил в состав Госсовета руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Владимира Васильева, руководителя фракции «Новые люди» в ГД Алексея Нечаева, своего полпреда в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева, губернаторов Белгородской области и Хабаровского края Вячеслава Гладкова и Михаила Дегтярева, глав республик Мордовия и Дагестан Артема Здунова и Сергея Меликова, губернаторов Пензенской и Ульяновской областей Олега Мельниченко и Алексея Русских, главу Республики Тыва Владислава Ховалыга, мэра Тюмени Руслана Кухарука, главу Узловского района Тульской области Марину Карташову.

Этим же указом Президент РФ исключил из состава Госсовета десятерых человек, в том числе нескольких бывших руководителей регионов.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания (15 ноября — прим. Т-и)», — сообщается в документе.

Государственный совет РФ — это конституционный государственный орган, который формируемый главой государства для обеспечения согласованной работы органов власти. Он может содействовать разрешению разногласий между федеральными и региональными властями, а также обсуждать кадровую политику.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в составе президиума Государственного совета России.