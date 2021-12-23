Владимир Путин: Транспортная связанность территорий – один из драйверов развития России

Транспортная связанность территорий, в том числе и малых городов, – это один из драйверов развития для всей страны. Планируется, что на эти цели будут выделены большие ресурсы, рассказал на ежегодной большой пресс-конференции с журналистами Президент России Владимир Путин.

«Города России и развиваются довольно энергично. Но сейчас в первую очередь нужно уделить внимание развитию малых городов. Мы предпринимаем усилия прежде всего по развитию инфраструктуры и связанности территорий по железным, автомобильным и другим путям. В это мы планируем вложить большое количество ресурсов», – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что от транспортной связи многое зависит, так как это один из факторов комфортной городской среды, и напомнил, что одна из ключевых задач государства – повысить мобильность населения.