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Владимир Путин: Страны БРИКС продолжат формировать демократическую систему
Президент России Владимир Путин поблагодарил иностранных коллег, которые приняли участие в расширенном заседании саммита БРИКС, за «активный, заинтересованный разговор».
«Принципиально важно, что все партнеры по БРИКС настроены на продолжение самой тесной совместной работы по формированию более демократической, инклюзивной и многополярной международной системы. Нас объединяет понимание того, что вместе мы способны реализовать самые амбициозные и по-настоящему масштабные проекты и инициативы», - подчеркнул Владимир Путин.
Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.
Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других государств.
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