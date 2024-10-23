Владимир Путин: Страны БРИКС продолжат формировать демократическую систему

Президент России Владимир Путин поблагодарил иностранных коллег, которые приняли участие в расширенном заседании саммита БРИКС, за «активный, заинтересованный разговор».

«Принципиально важно, что все партнеры по БРИКС настроены на продолжение самой тесной совместной работы по формированию более демократической, инклюзивной и многополярной международной системы. Нас объединяет понимание того, что вместе мы способны реализовать самые амбициозные и по-настоящему масштабные проекты и инициативы», - подчеркнул Владимир Путин.

Саммит глав государств стран БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. БРИКС - межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. Помимо России, Бразилии, Индии, КНР и ЮАР, с января этого года в него также входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Накануне в столицу РТ для участия в том же мероприятии прибыли представители Кубы, Боливии, Никарагуа, Монголии и других государств.