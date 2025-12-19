Владимир Путин: Статус матери-героини по всем льготам приравнен к Герою Труда

В России женщины, получившие статус матери-героини, имеют право на все те же льготы, что и Герои Труда. Об этом во время прямой линии заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Многодетным семьям нужно уделять особое внимание. Например, статус матери-героини приравнивается по всем льготам к Героям Труда. Кроме того, раньше баллы к пенсии женщинам максимум [были] только на трех детей, а теперь принято решение распространить это на всех детей», – сообщил глава государства.

В России выстроена стройная система поддержки детства, материнства, семей с детьми: льготы женщинам предоставляются с момента беременности до совершеннолетия ребенка, добавил Путин.