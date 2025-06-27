Владимир Путин сообщил о росте зарплат в России на 9,7% по итогам 2024 года

Реальные доходы россиян продолжают расти: по итогам 2024 года рост заработной платы в стране составил 9,7%, а за первые месяцы 2025 года этот показатель достиг 4%. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, его слова приводит ТАСС.

Путин заявил, что уровень заработной платы демонстрирует положительную динамику во всех странах Евразийского экономического союза, включая Россию. Президент подчеркнул, что увеличение доходов является стабильным и обнадеживающим трендом.

Он также отметил, что текущие экономические показатели позволяют говорить о сбалансированной финансовой политике государства. Несмотря на высокий оборонный бюджет и инфляционные риски, страна демонстрирует уверенные темпы экономического восстановления. Путин охарактеризовал рост зарплат как «удовлетворительный показатель» и признак устойчивости национальной экономики.