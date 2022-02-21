Владимир Путин сообщил Макрону и Шольцу о готовности подписать указ по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин сообщил Президенту Франции Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу, что собирается в ближайшее время подписать указ по Донбассу. Об этом сообщает пресс-служба Кремля передает РИА Новости.

Уточняется, что французский и германский лидеры выразили разочарование, но обозначили готовность к продолжению контактов.

«С учетом всего этого президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ. Президент Франции и Федеральный канцлер ФРГ выразили разочарование таким развитием. Вместе с тем ими была обозначена готовность к продолжению контактов», — уточняется в сообщении.

Как сообщает пресс-служба Кремля, Президент РФ Путин рассказал об итогах расширенного заседания Совбеза РФ в ходе телефонных разговоров с Президентом Франции Макроном и канцлером ФРГ Шольцем.

Сегодня руководства самопровозглашенных ДНР и ЛНР обратились с просьбой о признании их суверенитета в связи с военной агрессией украинской власти, массированными обстрелами территории Донбасса, в результате чего страдает гражданское население, уточнили в пресс-службе.