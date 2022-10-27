Владимир Путин: Россия не предлагает свою гегемонию, а просто отстаивает свои права

Россия не пытается стать новым мировым гегемоном или сменить доминирование Запада доминированием Востока, Севера и Юга, так как это привело бы к новому тупику. РФ продвигает идею многополярного мира, где каждая страна имеет право на собственный путь. Об этом на XIX ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил российский лидер Владимир Путин.

«Россия не бросает вызов элитам Запада. Россия просто отстаивает свое право на существование и свободное развитие. При этом мы сами не собираемся становиться новым каким-то гегемоном», — заметил Президент РФ.

«Россия не хочет заменить однополярность двуполярностью, трехполярностью и так далее, доминирование Запада — доминированием Востока, Севера или Юга. Это неизбежно привело бы к новому тупику», —добавил Путин.

В этом контексте Путин сослался на слова российского философа Николая Данилевского, который утверждал, что если все будут идти в одном направлении, то прогресс вскоре закончится, поэтому развитие должно основываться на опыте всей исторической деятельности человечества. Соответственно, ни одна цивилизация в мире не может сказать, что она представляет собой высшую точку развития.