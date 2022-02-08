Владимир Путин: Россия готова предоставить политическое убежище Петру Порошенко

Президент России Владимир Путин сообщил, что предлагал политическое убежище Петру Порошенко, когда тот еще был президентом Украины, на случай возникновения сложностней, сообщает РИА Новости.

Путин подчеркнул на пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров, что Россия и сейчас готова это сделать.

«В свое время, когда господин Порошенко был еще президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то сложности в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище», — сказал российский лидер.

По словам Путина, Порошенко тогда «иронизировал много по этому вопросу», но несмотря на серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе, в России все-таки готовы предоставить ему убежище.

Президент России считает, что преследование Порошенко как государственного преступника тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства Украины.

«Но сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные расхождения по вопросу урегулирования на Донбассе, и я считаю, что (Порошенко — ред.) наделал много ошибок в этом направлении, но все-таки его преследование как государственного преступника, на мой взгляд, тоже чрезмерная заявка на успех действующего сегодняшнего руководства. Мы готовы таким, как господин Порошенко, предоставить убежище в России», — добавил Владимир Путин.