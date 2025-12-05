Владимир Путин: РФ и Индия построят в Калужской области крупный фармацевтический завод

В Калужской области планируется строительство крупного фармацевтического завода в рамках сотрудничества России и Индии, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Так, например, в соответствии с подписанным в рамках визита коммерческим соглашением, в Калужской области будет построен крупный российско-индийский фармацевтический завод», – отметил глава государства по итогам российско-индийских переговоров.