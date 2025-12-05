news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 5 декабря 2025 12:53

Владимир Путин: РФ и Индия построят в Калужской области крупный фармацевтический завод

Читайте нас в
Телеграм

В Калужской области планируется строительство крупного фармацевтического завода в рамках сотрудничества России и Индии, заявил Президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Так, например, в соответствии с подписанным в рамках визита коммерческим соглашением, в Калужской области будет построен крупный российско-индийский фармацевтический завод», – отметил глава государства по итогам российско-индийских переговоров.

#Владимир Путин #индия #фармацевтика #завод #калуга
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с чемпионами команды «КАМАЗ-мастер»

Рустам Минниханов встретился с чемпионами команды «КАМАЗ-мастер»

4 декабря 2025
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 19 декабря

Прямая линия с Владимиром Путиным пройдет 19 декабря

4 декабря 2025