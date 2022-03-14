Владимир Путин разрешил продлевать действие «старых» специальных инвестконтрактов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который позволяет продлевать действующие специальные инвестиционные контракты (СПИК 1.0) и заключать новые, используя тот же механизм. Это поддержит компании, попавшие под санкции. На официальном интернет-портале правовой информации опубликован соответствующий документ.

Согласно документу, возможности инвесторов расширяются в рамках применения СПИК 1.0. У инвесторов будет право пересматривать условия таких действующих контрактов, включая продление срока их действия с 10 до 12 лет, а также возобновляет возможность заключения новых СПИК 1.0.

Если ограничительные меры со стороны зарубежных партнеров повлияли на реализацию инвестпроектов, то предполагается, что инвесторы смогут продлить сроки таких контрактов.

Согласно закону, у инвесторов появляется возможность заключать как «старый» СПИК 1.0, так и обновленный СПИК 2.0, который заключается на 20 лет. Для привлечения инвестиций инструментом был СПИК 1.0, тогда как СПИК 2.0 ориентирован на трансфер технологий. В современных условиях требуется параллельное применение обоих механизмов СПИК.