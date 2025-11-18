news_header_top
Общество 18 ноября 2025 15:31

Владимир Путин разрешил начать строительство нового ледокола «Сталинград»

Президент России Владимир Путин одобрил установку закладной доски для нового атомного ледокола «Сталинград». Об этом сообщает РИА Новости.

Событие произошло в ходе видеоконференции по торжественной церемонии закладки судна, где генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев обратился к президенту с соответствующей просьбой.

«Разрешаю», – сказал Путин.

По словам президента, новый ледокол должен внести значительный вклад в развитие экономики Северного морского пути. За счет таких ледоколов Россия планирует обеспечить круглогодичную навигацию по Арктике.

#Владимир Путин #Арктика #белое море
