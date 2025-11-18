Владимир Путин разрешил начать строительство нового ледокола «Сталинград»
Президент России Владимир Путин одобрил установку закладной доски для нового атомного ледокола «Сталинград». Об этом сообщает РИА Новости.
Событие произошло в ходе видеоконференции по торжественной церемонии закладки судна, где генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев обратился к президенту с соответствующей просьбой.
«Разрешаю», – сказал Путин.
По словам президента, новый ледокол должен внести значительный вклад в развитие экономики Северного морского пути. За счет таких ледоколов Россия планирует обеспечить круглогодичную навигацию по Арктике.