Общество 19 декабря 2025 13:25

Владимир Путин рассказал о своих поездках по Москве без сопровождения ДПС

Президент России Владимир Путин часто ездит по Москве без сопровождения машин ДПС и соответствующего сопровождения, а иногда – лично за рулем. Об этом рассказал сам глава государства во время прямой линии.

«Бывает, что я езжу по Москве без сопровождения ДПС и других служб. Иногда бывает, что и инкогнито за рулем автомобиля. Это очень интересные поездки, которые позволяют посмотреть не только на трассу от резиденции до города, но и на разные районы Москвы», – заявил Путин.

Ранее Президент уже рассказывал о том, что ездит без кортежей по столице и обращал внимание на проблему курьеров, нарушающих правила дорожного движения.

