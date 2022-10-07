Владимир Путин расширил полномочия прокуроров

В России расширили полномочия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе. Соответствующий закон подписал Президент России Владимир Путин.

В частности, теперь прокуроры могут обращаться с исками о признании недействительными сделок, нарушающими ответные санкционные меры России.

Документ разрешает прокурорам добиваться признания недействительными сделок, которые нарушают специальные экономические меры России и меры воздействия на «недружественные действия» зарубежных стран. Также теперь они смогут вступать в дело на любой стадии процесса, в том числе по приведению в действие решений иностранных судов.

Ранее документ был принят Госдумой, однако Совфед отклонил его из-за неточностей формулировок. Согласительная комиссия доработала закон. результате была создана согласительная комиссия и закон был доработан.