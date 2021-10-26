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Ру Тат
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26 октября 2021  17:20

Владимир Путин провел встречу с председателем правления Сбербанка Германом Грефом

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с президентом — председателем правления ПАО «Сбербанк» Германом Грефом. Расшифровка разговора приводится на сайте Кремля. 

Глава государства отметил активное развитие банка. Греф рассказал, что год оказался одним из успешных, поскольку продолжается восстановление экономики на фоне прошлого пандемийного года.

«Мы видим оживление промышленности, оживление спроса на кредитные ресурсы. Наши изначальные предположения по росту кредитования были значительно менее оптимистичными, — сказал Греф. — То, что мы видим сейчас, у нас уже складывается порядка 3% рост кредитования юридических лиц. При этом малый и средний бизнес — плюс 28%, то есть идет очень быстрое восстановление после пандемии».

Он также отметил хорошие темпы кредитования частных лиц. 

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