Общество 8 августа 2025 14:18

Владимир Путин провел телефонный разговор с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая (CCTV).

Отмечается, что инициатива беседы исходила от российской стороны.

Также сегодня Путин провел телефонные переговоры с президентами Казахстана и Узбекистана – Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиёевым, обсудив с ними итоги встречи со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивеном Уиткоффом.

Собеседники поблагодарили за предоставленную информацию и поддержали усилия по поиску путей разрешения конфликта на Украине.

#Владимир Путин #Си Цзиньпин
