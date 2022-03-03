Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент РФ Владимир Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Отмечается, что страны будут и впредь координировать свои подходы в рамках ОПЕК плюс«, выполняя взятые на себя обязательства, которые способствуют стабильности на мировом нефтяном рынке.

«С удовлетворением констатировано, что страны-участницы „ОПЕК плюс“ последовательно выполняют взятые на себя обязательства, способствуя обеспечению стабильности на мировом нефтяном рынке. Россия и Саудовская Аравия будут и впредь координировать свои подходы в рамках этого формата», — сказано в сообщении.

Стороны также выразили обоюдную заинтересованность в развитии дальнейшего взаимовыгодного российско-саудовского партнерства и условились о продолжении контактов.

Подчеркивается, что Владимир Путин акцентировал внимание на недопустимости политизации вопросов глобального энергообеспечения, а также изложил принципиальные подходы российской стороны в контексте проводимой специальной военной операции по защите Донбасса.