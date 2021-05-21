news_header_top_970_100
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Минниханов: День принятия ислама Волжской Булгарией вдохновит нас на новые свершения
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
Асфан Галявов ушел с поста руководителя МУП «Метроэлектротранс»
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
От коронавируса привилось 17% взрослого населения Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
21 мая 2021  17:34

Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета Безопасности

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин провел сегодня в режиме видеоконференции совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщает kremlin.ru.

На совещании обсуждались актуальные вопросы внешней и внутренней политики.

Глава российского государства поздравил моряков Тихоокеанского флота с 290-летием основания флотилии. «Морякам Тихоокеанского флота семь футов под килем и успешной службы на благо Отечества», — сказал Президент.

Поздравления с днем рождения также прозвучали в адрес министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Путин пожелал министру здоровья и успехов в служебной деятельности.

В совещании приняли участие Премьер-министр Михаил Мишустин, Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Председатель Госдумы Вячеслав Володин, Зампредседателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев и другие.
 

#совет безопасности #владимир путин
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное