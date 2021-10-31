Владимир Путин призвал сосредоточить усилия на экологических проектах

Усилия международного сообщества должны быть сосредоточены на экологических проектах, заявил Президент России Владимир Путин в своем выступлении на заседании саммита «Группы двадцати» в режиме видеоконференции.

«Усилия мирового сообщества важно сосредоточить прежде всего на поддержке наиболее результативных экологических проектов», — цитирует Путина РИА Новости.

Он подчеркнул, что эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар.