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Экология
31 октября 2021  20:42

Владимир Путин призвал сосредоточить усилия на экологических проектах

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Усилия международного сообщества должны быть сосредоточены на экологических проектах, заявил Президент России Владимир Путин в своем выступлении на заседании саммита «Группы двадцати» в режиме видеоконференции.

«Усилия мирового сообщества важно сосредоточить прежде всего на поддержке наиболее результативных экологических проектов», — цитирует Путина РИА Новости.

Он подчеркнул, что эксперты могли бы составить рейтинг таких проектов по степени их отдачи с точки зрения снижения объемов парниковых газов в атмосфере на каждый вложенный доллар.

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