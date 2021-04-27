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Ру Тат
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27 апреля 2021  15:27

Владимир Путин призвал избегать пустословия на выборах в Госдуму

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Президент России Владимир Путин призвал соблюдать политическую этику и закон, избегать пустословия и «дешевого популизма» на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом он заявил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Путин напомнил, что осенью в стране пройдут федеральные парламентские выборы.

«Прошу вести конкурентную борьбу, уважая всех своих оппонентов. Честно, прозрачно и в строгом соответствии с нормами закона и политической этики. Россия и здесь должна показывать хороший пример другим», — сказал Путин, обращаясь к присутствующим, также призвав «избегать пустословия и дешевого, ничем не обеспеченного популизма».

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