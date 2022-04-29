Владимир Путин присвоил звание «Герой Труда» Юрию Башмету

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении госнаградами. Документ опубликован на портале правовой информации.

«За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание „Героя труда Российской Федерации“ Башмету Юрию Абрамовичу — художественному руководителю федерального государственного бюджетного учреждения культуры „Государственный симфонический оркестр „Новая Россия““», — говорится в указе.

Также соответствующего звания были удостоены первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Духова Юрий Бармаков, обозреватель отдела науки и образования редакции «Российской газеты» Ирина Краснопольская, заместитель гендиректора — директор филиала авиационного холдинга «Сухой» Александр Пекарш, а также дояр якутского производственного кооператива «Крестях» Владимир Михайлов.