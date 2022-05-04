Владимир Путин присвоил космонавту Ивану Вагнеру звание Героя России

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру. Указ главы государства размещена на портале правовой информации.

В документе отмечается, что космонавт-испытатель Научно-исследовательского центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина удостоен почетной награды «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции».

Также Вагнер получил звание «Летчик-испытатель Российской Федерации».

Ряд специалистов были награждены за большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (гендиректор концерна «Аксион» Сергей Екимчев, заместитель генерального конструктора Российской корпорации ракетно-космического приборостроения и инфосистем Александр Кондрашов и пр.), а также медалью «За заслуги в освоении Космоса» (сотрудники Российской корпорации ракетно-космического приборостроения и инфосистем Даниил Белов, Евгений Воронков, Константин Гудков, Олег Демидюк и пр.).