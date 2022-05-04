news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
4 мая 2022  23:48

Владимир Путин присвоил космонавту Ивану Вагнеру звание Героя России

news_top_970_100

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру. Указ главы государства размещена на портале правовой информации.

В документе отмечается, что космонавт-испытатель Научно-исследовательского центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина удостоен почетной награды «за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции».

Также Вагнер получил звание «Летчик-испытатель Российской Федерации».

Ряд специалистов были награждены за большой вклад в развитие ракетно-космической промышленности и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (гендиректор концерна «Аксион» Сергей Екимчев, заместитель генерального конструктора Российской корпорации ракетно-космического приборостроения и инфосистем Александр Кондрашов и пр.), а также медалью «За заслуги в освоении Космоса» (сотрудники Российской корпорации ракетно-космического приборостроения и инфосистем Даниил Белов, Евгений Воронков, Константин Гудков, Олег Демидюк и пр.).

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100