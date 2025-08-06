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Общество 6 августа 2025 12:27

Владимир Путин принял спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Кремле

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Президент России Владимир Путин встретился со спецпосланником американского лидера Дональда Трампа Стивом Уиткоффом в Кремле, сообщает РИА «Новости».

На встрече, по информации издания, также присутствовал помощник Владимира Путина Юрий Ушаков.

Американский дипломат прибыл в Москву в среду утром. В аэропорту Внуково его встретил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. После этого они прогулялись по парку «Зарядье».

В предыдущий раз Стивен Уиткофф прилетал на переговоры в Москву 25 апреля, до этого – 11 апреля в Санкт-Петербург. Оба раза он встречался российским лидером Владимиром Путиным. С начала года это уже пятый визит спецпосланника США в Россию.

#Владимир Путин #США #Россия
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