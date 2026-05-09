news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 9 мая 2026 10:19

Владимир Путин принимает парад Победы в Москве

Читайте нас в
Телеграм

Президент России и верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин находится на центральной трибуне Красной площади и принимает военный парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

По сложившейся традиции глава государства обращается к участникам парада и гражданам страны с речью, поздравляет с Днем Победы, напоминает о подвиге поколения победителей и объявляет минуту молчания в память о погибших.

В 2026 году парад проходит в сокращенном формате. В Министерстве обороны РФ пояснили, что в этом году в нем не участвуют суворовцы, нахимовцы, кадеты, а также колонны военной техники. Причиной таких изменений названа оперативная обстановка. Завершится мероприятие пролетом авиации.

#парад победы в москве #Владимир Путин #9 мая #День Победы #Год воинской и трудовой доблести
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Лидеры стран бывшего СССР собрались на трибуне рядом с Путиным на параде Победы

9 мая 2026
На 72-м году жизни умер помощник Премьер-министра Татарстана Ренат Тимерзянов

На 72-м году жизни умер помощник Премьер-министра Татарстана Ренат Тимерзянов

8 мая 2026
Новости партнеров