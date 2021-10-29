Владимир Путин примет участие в саммите «Группы двадцати»

Президент России Владимир Путин примет участие в формате видеоконференции в саммите «Группы двадцати», который пройдет 30-34 октября под председательством Италии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоится обмен мнениями по вопросам восстановления мировой экономики, обеспечения цифровой трансформации и реализации Целей устойчивого развития. Особое внимание будет уделено вопросам преодоления последствий пандемии коронавируса, укрепления систем здравоохранения и проведения всеобщей иммунизации», — говорится в сообщении.

Также участники затронут проблематику борьбы с изменением климата, защиты окружающей среды и перехода к низкоуглеродной экономике.