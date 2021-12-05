Владимир Путин примет участие в акции «Елка желаний»

Президент России Владимир Путин рассказал, что примет участие в традиционной предновогодней акции «Елка желаний». Об этом он сообщил на церемонии награждения победителей премии «Мы вместе — 2021».

Он напомнил, что в Новый год важно подарить детям праздник и поддержку. И особенно в ней нуждаются воспитанники детских домов, а также дети, находящиеся на лечении в больницах.

«Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие в такой замечательной акции как „Елка желаний“ вместе с вами», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Акция «Елка желаний» в этом году продлится до 11 декабря. Благодаря ей исполняются желания детей с ОВЗ, инвалидностью, сирот, а также детей из малоимущих семей.