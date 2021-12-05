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Общество
5 декабря 2021  18:56

Владимир Путин примет участие в акции «Елка желаний»

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Президент России Владимир Путин рассказал, что примет участие в традиционной предновогодней акции «Елка желаний». Об этом он сообщил на церемонии награждения победителей премии «Мы вместе — 2021».

Он напомнил, что в Новый год важно подарить детям праздник и поддержку. И особенно в ней нуждаются воспитанники детских домов, а также дети, находящиеся на лечении в больницах. 

«Со своей стороны с удовольствием и уже по традиции приму участие в такой замечательной акции как „Елка желаний“ вместе с вами», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Акция «Елка желаний» в этом году продлится до 11 декабря. Благодаря ей исполняются желания детей с ОВЗ, инвалидностью, сирот, а также детей из малоимущих семей.

#елка желаний #Владимир Путин
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