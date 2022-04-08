Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с туркменистанским коллегой Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Собеседники поздравили друг друга с 30-летием установления дипотношений между двумя странами, обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня, а также перспективы взаимодействия в региональных форматах, в частности рамках каспийской «пятерки». Лидеры подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление стратегического партнерства.

«Владимир Путин пригласил Сердара Бердымухамедова посетить Россию с визитом. Приглашение было с благодарностью принято», — сказано в сообщении.