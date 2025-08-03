Владимир Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожной отрасли с профессиональным праздником – Днем железнодорожника. Обращение главы государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

Он отметил, что стабильную работу железнодорожного транспорта ежедневно обеспечивают сотни тысяч специалистов – от диспетчеров и инженеров до машинистов, проводников, ремонтных бригад и путейцев.

По словам Президента, благодаря их труду железные дороги страны функционируют слаженно и эффективно, связывая регионы и поддерживая устойчивость экономики, а также оборонный потенциал государства.

Путин выразил признательность всем, кто связан с железнодорожной сферой, за преданность профессии и вклад в развитие отрасли.

Он также напомнил, что в этом году праздник проходит в особый юбилейный год – 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Тогда, подчеркнул Путин, железнодорожники проявили мужество и самоотверженность, играя ключевую роль в обеспечении промышленности и снабжении фронта.

Глава государства добавил, что российская железнодорожная система продолжает развиваться. В стране реализуются масштабные инфраструктурные проекты: расширяются Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали, модернизируются транспортные пути к портам и терминалам на Кольском полуострове и Дальнем Востоке.

Также в планах – создание и обновление маршрутов в северных регионах и строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной линии между Москвой и Санкт-Петербургом.