Владимир Путин поздравил Виктора Сухорукова с 70-летием

Президент России Владимир Путин направил телеграмму народному артисту РФ Виктору Сухорукову по случаю 70-летнего юбилея актера. Поздравительный адрес опубликован сегодня на сайте московского Кремля.

Путин отметил творческий потенциал и многогранный талант Сухорукова, которые помогают артисту «быть органичным и убедительным в каждой роли». Эти качества, по мнению главы государства, позволили актеру добиться большого профессионального успеха как на театральной сцене, так и в кинематографе.

Российский лидер пожелал народному артисту «здоровья, вдохновения и новых интересных работ».

Виктор Сухоруков родился 10 ноября 1951 года в Орехово-Зуеве Московской области. Учился в ГИТИСе на одном курсе с Татьяной Догилевой и Юрием Стояновым. Театральный актер до конца 1980-х годов был практически не востребован. Широкому зрителю известен по ролям в фильмах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2».