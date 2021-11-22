Владимир Путин поздравил участников строительства завода ПАН-прекурсора в ОЭЗ «Алабуга»

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников строительства завода по производству ПАН-прекурсора в особой экономической зоне «Алабуга». Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

«Поздравляю вас со знаменательным событием — открытием на площадке особой экономической зоны „Алабуга“ завода по производству ПАН-прекурсора — стратегического сырья для углеводородного волокна. Реализация этого масштабного высокотехнологичного проекта имеет важное значение не только для Республики Татарстан, но и для всей России», — написал глава государства.

По словам Президента, ввод в строй столь крупного производства придаст серьезный импульс развитию экономики региона, созданию современных рабочих мест, решению востребованных социальных проблем.

Сегодня в ОЭЗ «Алабуга» открылся первый в России завод по производству стратегического сырья для углеродного волокна, о чем сообщало ИА «Татар-информ». Участие в открытии принял Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Участников строительства поздравил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.