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Общество
22 ноября 2021  11:07

Владимир Путин поздравил участников строительства завода ПАН-прекурсора в ОЭЗ «Алабуга»

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Президент РФ Владимир Путин поздравил участников строительства завода по производству ПАН-прекурсора в особой экономической зоне «Алабуга». Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

«Поздравляю вас со знаменательным событием — открытием на площадке особой экономической зоны „Алабуга“ завода по производству ПАН-прекурсора — стратегического сырья для углеводородного волокна. Реализация этого масштабного высокотехнологичного проекта имеет важное значение не только для Республики Татарстан, но и для всей России», — написал глава государства. 

По словам Президента, ввод в строй столь крупного производства придаст серьезный импульс развитию экономики региона, созданию современных рабочих мест, решению востребованных социальных проблем.

Сегодня в ОЭЗ «Алабуга» открылся первый в России завод по производству стратегического сырья для углеродного волокна, о чем сообщало ИА «Татар-информ». Участие в открытии принял Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Участников строительства поздравил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. 

 

 

#Владимир Путин #ОЭЗ Алабуга
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