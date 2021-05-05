Владимир Путин поздравил участников гала-концерта «Спасибо за верность, потомки!»

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников, организаторов и гостей общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваш концерт по традиции проходит в преддверии Дня Победы и занимает достойное место в богатой палитре мероприятий, приуроченных к этому великому празднику», — сказал Владимир Путин.

Он напомнил, что у истоков создания этого замечательного творческого проекта стоял Василий Семенович Лановой — настоящий патриот и гражданин. «Он понимал исключительную важность сохранения для будущих поколений исторической правды о Великой Отечественной войне и её героях, отдавал этой благородной и востребованной работе много душевных сил и энергии», — подчеркнул глава государства.

И каждый год именно по его инициативе Государственный Кремлевский дворец становился центром проведения Общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!», которая своей высокой миссией объединяла людей самых разных возрастов, профессий, интересов — ветеранов, участников волонтерских, добровольческих организаций, военнослужащих, учащихся суворовских и кадетских училищ, отметил Владимир Путин.

«Отрадно, что организаторы нынешнего мероприятия приняли решение продолжить дело Василия Семеновича Ланового. Такие масштабные, содержательные, истинно народные форумы чрезвычайно востребованы. Они обращают нас к ратной истории Отечества, имеют огромное значение для воспитания молодежи. И конечно, от души поздравляю всех присутствующих с наступающим Днем Победы», — заключил Президент России.