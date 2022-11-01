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Официальная хроника
1 ноября 2022  11:27

Владимир Путин поздравил судебных приставов с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил госслужащих, работников и ветеранов Федеральной службы судебных приставов с их профессиональным праздником. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

Глава государства отметил, что ФССП России проделала большую и содержательную работу, которая направлена на совершенствование правовой системы и реализацию госполитики в сфере исполнения судебных актов, укрепление гарантий безопасности, утверждение принципов справедливости.

«Важность стоящих перед службой задач требует от каждого из вас исключительной компетентности, безупречных личных качеств, верности профессиональному долгу», – сказал Путин. 

Он выразил уверенность в том, что специласты ФССП и дальше будут добросовестно трудиться, уделять приоритетное внимание широкому внедрению передовых технологий, совершенствованию управленческих подходов к решению существующих проблем. 

#Владимир Путин
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