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Общество 15 июня 2025 18:19

Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 72-летием

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Сегодня председателю КНР Си Цзиньпину исполнилось 72 года. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что глава государства тепло поздравил китайского коллегу не как официального лидера, а как друга.

«Президент пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего», – подчеркнул Дмитрий Песков.

#Владимир Путин #Си Цзиньпин #Дмитрий Песков #поздравление #день рождения #россия и китай
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