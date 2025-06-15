Владимир Путин поздравил Си Цзиньпина с 72-летием

Сегодня председателю КНР Си Цзиньпину исполнилось 72 года. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму по случаю его дня рождения. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что глава государства тепло поздравил китайского коллегу не как официального лидера, а как друга.

«Президент пожелал своему китайскому коллеге и другу всего самого наилучшего», – подчеркнул Дмитрий Песков.