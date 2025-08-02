Владимир Путин поздравил с Днем ВДВ и подчеркнул мужество десантников

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником и 95-летием создания рода войск. Его слова приводит пресс-служба Кремля.

В обращении глава государства отметил, что за долгие годы «крылатая пехота» вписала множество ярких и героических страниц в историю страны. Он подчеркнул, что мужество, бесстрашие и сила духа десантников служат примером настоящего патриотизма, верности присяге и воинскому долгу.

Девиз ВДВ «Никто, кроме нас» остается ориентиром для всех, кто служил в этих войсках. Особые слова благодарности Путин выразил ветеранам Великой Отечественной войны, которые прошли через смелые боевые операции.

Президент отметил, что нынешнее поколение солдат и офицеров бережет и приумножает традиции десантного братства, проявляет доблесть в ходе специальной военной операции, защищая национальные интересы страны.

Владимир Путин выразил уверенность, что Воздушно-десантные войска и впредь будут вносить важный вклад в укрепление боевого потенциала и обороноспособности России. Глава государства пожелал всем успехов и всего наилучшего.