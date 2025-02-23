news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 23 февраля 2025 08:00

Владимир Путин поздравил Рустама Минниханова с Днем защитника Отечества

Владимир Путин поздравил Рустама Минниханова с Днем защитника Отечества
Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем защитника Отечества.

«Этот праздник всегда торжественно отмечается в нашей стране как символ безграничного уважения народа к победам и ратным подвигам наших предков. Такая нерушимая связь исторических традиций преданного служения Отчизне, искренняя любовь к отчему дому сегодня вдохновляют воинов России, которые мужественно сражаются за правду и справедливость, за свободу и независимость Родины», – отметил российский лидер.

Путин пожелал Минниханов успехов и всего самого доброго.

#Владимир Путин #Рустам Минниханов #День защитника Отечества
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Минниханов принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Защитника Отечества

Минниханов принял участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Защитника Отечества

22 февраля 2025
«Это был человек-эпоха!»: ушел из жизни бывший вице-премьер Татарстана Ильгиз Хайруллин

«Это был человек-эпоха!»: ушел из жизни бывший вице-премьер Татарстана Ильгиз Хайруллин

22 февраля 2025