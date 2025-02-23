Владимир Путин поздравил Рустама Минниханова с Днем защитника Отечества

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Президент России Владимир Путин поздравил Раиса Татарстана Рустама Минниханова с Днем защитника Отечества.

«Этот праздник всегда торжественно отмечается в нашей стране как символ безграничного уважения народа к победам и ратным подвигам наших предков. Такая нерушимая связь исторических традиций преданного служения Отчизне, искренняя любовь к отчему дому сегодня вдохновляют воинов России, которые мужественно сражаются за правду и справедливость, за свободу и независимость Родины», – отметил российский лидер.

Путин пожелал Минниханов успехов и всего самого доброго.