Президент России поздравил Рустама Минниханова с Днем России

Президент России Владимир Путин поздравил Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с Днем России.

Глава государства отметил, что этот праздник объединяет многие поколения вокруг незыблемых ценностей патриотизма, свободы и справедливости.

«Все мы искренне стремимся внести свой вклад в развитие страны, и у нас одна общая цель — чтобы наша любимая Родина была сильной, а жизнь людей — мирной и благополучной. Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго», — говорится в поздравительной телеграмме.