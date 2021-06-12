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12 июня 2021  08:05

Президент России поздравил Рустама Минниханова с Днем России

Президент России поздравил Рустама Минниханова с Днем России
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Президент России Владимир Путин поздравил Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова с Днем России.

Глава государства отметил, что этот праздник объединяет многие поколения вокруг незыблемых ценностей патриотизма, свободы и справедливости.

«Все мы искренне стремимся внести свой вклад в развитие страны, и у нас одна общая цель — чтобы наша любимая Родина была сильной, а жизнь людей — мирной и благополучной. Желаю Вам успехов, здоровья и всего самого доброго», — говорится в поздравительной телеграмме.

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