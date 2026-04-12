news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 апреля 2026 09:10

Владимир Путин поздравил россиян с Пасхой

Читайте нас в
Телеграм
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех жителей страны, отмечающих Пасху – Светлое Христово Воскресение. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

В своем поздравлении глава государства отметил, что этот праздник наполняет сердца миллионов людей радостью, укрепляет веру в торжество жизни, любви, добра и справедливости, а также объединяет общество вокруг традиционных духовных и нравственных ценностей.

Он подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии играют важную созидательную роль в сохранении исторического и культурного наследия, укреплении института семьи и воспитании молодежи.

«Религиозные организации проводят большую, востребованную работу, направленную на совершенствование конструктивного взаимодействия с органами государственной власти, гармонизацию межрелигиозного и межнационального диалога в нашей стране, поддерживают участников специальной военной операции, их семьи», – сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что такая деятельность заслуживает высокого признания.

В ночь на Пасху Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным посетил пасхальное богослужение в Храме Христа Спасителя. Службу провел Патриарх Кирилл.

#пасха #Владимир Путин #Сергей Собянин
news_right_1
news_right_2
news_bot
Новости партнеров