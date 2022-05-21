Владимир Путин поздравил россиян с Днем полярника

85 лет назад началась работа первой в мире дрейфующей станции «Северный полюс-1». И сейчас российские специалисты открывают новую эпоху в исследовании полярных территорий: страна продолжает наращивать свое присутствие на Белом континенте, проводить научные исследования, развивать Северный морской путь. На это в поздравлении к российским полярникам обратил внимание Президент РФ Владимир Путин.

Он отметил, что благодаря самоотверженному труду нескольких поколений геологов, летчиков, моряков, строителей и метеорологов исследования полярных территорий шагнули далеко вперед.

«Сегодня мы открываем новую, прорывную эпоху в исследовании полярных территорий. На Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге заканчивается строительство уникальной ледостойкой самодвижущейся платформы „Северный полюс“, которая позволит проводить полномасштабные научные изыскания, собирать ценную информацию о состоянии природной среды Арктики, перспективах развития Северного морского пути. Кроме того, для предупреждения последствий глобального изменения климата, экологических катастроф и промышленных аварий формируется государственная система мониторинга многолетней мерзлоты», — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.

Путин подчеркнул, что Россия наращивает свое присутствие на Белом континенте: работают пять круглогодичных станций, сезонные полевые базы, научно-исследовательские суда, единственная внутриконтинентальная станция «Восток». На последней в том числе создается современный зимовочный комплекс, который позволит обеспечить полярникам достойные условия для жизни и успешной работы.