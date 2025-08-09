news_header_top
Общество 9 августа 2025 13:51

Владимир Путин поздравил россиян с Днем физкультурника

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем физкультурника, отметив, что этот праздник давно стал общенародным и объединяет как профессиональных спортсменов, так и любителей активного образа жизни. Его слова приводит пресс-служба кремля.

Глава государства подчеркнул, что физическая культура и спорт являются важной духовно-нравственной ценностью, уходящей корнями в историю. По его словам, традиции массовых состязаний и спортивных игр, существовавшие на Руси, успешно развиваются и сегодня, а выдающиеся достижения российских атлетов подтверждают статус страны как одной из ведущих спортивных держав мира.

Президент призвал уделять особое внимание развитию доступной спортивной инфраструктуры, расширению детского, юношеского и семейного спорта, а также поддержке и реабилитации участников и ветеранов СВО.

В завершение Владимир Путин пожелал россиянам успехов, удачи и крепкого здоровья.

#день физкультурника #Владимир Путин #поздравление
