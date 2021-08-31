Владимир Путин поздравил режиссера Алексея Учителя с 70-летием

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму известному советскому и российскому режиссеру, художественному руководителю творческо-производственного объединения «Рок» Алексею Учителю по случаю его 70-го дня рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства обратил внимание на то, что режиссер своим творчеством вписал яркие страницы в летопись отечественного киноискусства.

«Известный режиссер, талантливый и неординарный человек, Вы вписали яркие страницы в творческую летопись отечественного киноискусства. Ваши работы неизменно вызывают общественный интерес, становятся настоящим событием в культурной жизни страны», — отметил Путин.

В 1990 году Алексей Учитель основал свою киностудию «Рок».

Режиссер является обладателем таких почетных наград, как премия «Ника», гран-при «Кинотавра» и номинацию на «Хрустальный глобус» за фильм «Дневник его жены», а также «Золотого Святого Георгия» и премию «Золотой орёл» за лучшую режиссерскую работу, полученные за фильм 2005 года «Космос как предчувствие».

В 2002 году Учитель также был удостоен почетного звания народный артист России.